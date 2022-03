Lazio, contro il Sassuolo torna la pioggia? Le previsioni per sabato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Sassuolo è in programma questo sabato 2 aprile alle 18:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Se da una parte i tifosi trepidano per la ripresa del campionato causa sosta Nazionali, l'allerta meteo è un altro nodo da sciogliere. Infatti, nella Capitale sono previste precipitazioni per tutta la settimana e la paura è che le condizioni, sia del meteo che del campo, non saranno delle migliori. Addirittura, proprio nella giornata in cui la Lazio di Maurizio Sarri sfiderà quella di Dionisi sono previsti anche dei temporali oltre a violenti rovesci. Per due squadre abituate a giocare palla al piede non le migliori condizioni, nella speranza che la situazione meteorologica possa migliorare nel corso della settimana e che non vada a inficiare troppo sul campo.