Lazio, Cucchi ringrazia Lulic nel suo ultimo giorno in biancoceleste: il messaggio

Si chiuderà ufficialmente oggi l'avventua di Senad Lulic e Marco Parolo alla Lazio. Il loro contratto scade infatti nella giornata odierna e sono tanti i messaggi che tifosi e non hanno voluto mandare ai due senatori biancocelesti. Anche Riccardo Cucchi ha dedicato un pensiero al bosniaco sul suo profilo Twitter: "Grazie Lulic. Per le tue corse a tutto campo, per la tua dedizione alla maglia, per la tua serietà, per le gioie che hai regalato ai tifosi biancocelesti. Nel tuo ultimo giorno da laziale un abbraccio da tutti noi".

