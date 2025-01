Lazio, Cucchi sul derby: "Ha sbagliato partita. La Roma invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio esce sconfitta dal primo derby di questo 2025. Partita subito in discesa, con i giallorossi che siglano due gol nei primi venti minuti di gara. Riccardo Cucchi, giornalista di nota fede biancoceleste, ha commentato così la parttia sui suoi profili social: "La Lazio perde il derby nel primo tempo sbagliando partita. La Roma, al contrario, lo gioca bene e segna i due gol. Nella ripresa Lazio costantemente in attacco. La Roma chiude gli spazi giocando arretrata. Le numerose conclusioni laziali non sono precise".