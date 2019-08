Lazio, D'Amico: "C'è entusiasmo nuovo, fiducia nel quarto posto!"

Meno di una settimana, all'inizio del nuovo campionato. Qualcosina in più, invece, per gli ultimi colpi di calciomercato. Ai microfoni di TMW Radio, Vincenzo D'Amico ha detto la sua sulla situazione in casa Lazio, a una manciata di giorni dalla sfida contro la Sampdoria che aprirà la nuova stagione: "La Lazio ha preso Lazzari, è migliorata lì. Per il resto non ci saranno dei titolari in arrivo, ma rispetto allo scorso anno c'è un entusiasmo diverso, sono fiducioso proprio per questo. Possono lottare per il quarto posto".

