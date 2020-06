Lazio, D. Anderson: "Felice per l'esordio! Il ruolo? Se manca il portiere..."

Vittoria ed esordio con la Lazio per Djavan Anderson. Intervenuto alle telecamere di Lazio Style Channel, il jolly di mister Inzaghi ha espresso la sua emozione per i primi minuti in biancoceleste: "Sono molto contento per l'esordio perché era molto tempo che non giocavo. Ho sempre dato il massimo ogni giorno, credo molto nel fatto che il duro lavoro possa poi essere premiato. Questo per me vale molto e soprattutto sono molto contento per la vittoria".

RUOLO - "Non so quale sia il mio ruolo sinceramente. Quando gioco sono contento, che sia da mezzala, terzino o altre posizioni. Sono stato un anno senza squadra per cui quando entro va bene qualsiasi ruolo. L'altro giorno il mister mi ha detto che sono il suo jolly, per cui se manca il portiere posso giocare anche lì (ride, ndr). Da mezzala ci ho giocato da giovane per cui sono più abituato, ma sono a disposizione per qualsiasi ruolo, non è un problema".

CLASSIFICA - "Sapevamo che questa partita era fondamentale per credere ancora nel nostro sogno. Abbiamo vinto, era difficile perché ci siamo confrontati con una squadra molto forte. In questo momento la squadra che ha più gamba e cuore sarà un passo avanti per vincere le partite. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche così. Siamo forti ma servirà anche il cuore. Sarà un periodo molto particolare questo. Dobbiamo guardare partita dopo partita. In questo momento non puoi fermarti, andiamo avanti, tra tre giorni giocheremo di nuovo e dobbiamo fare sempre di più. Sono convinto che manterremo sempre questa mentalità".