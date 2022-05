Lazio, da uno a dieci: tutte le meraviglie del Sergente Milinkovic - VIDEO

Una delle migliori stagioni da quando veste la maglia biancoceleste. Sergej Milinkovic-Savic sta illuminando la Serie A con le sue giocate, i suoi assist e i suoi gol. Sono dieci le reti del Sergente di n questo campionato. Doppia cifra cercata e trovata dal numero 21, il migliore nel suo ruolo in Italia e non solo. L'ultima meraviglia è arrivata ieri con lo Spezia per regalare il momentaneo 3-3 agli uomini di Sarri. La Lazio ha omaggiato Milinkovic con la compilation di tutti i suoi gol su Instagram. Tra i commenti l'affetto dei tifosi, innamorati di Sergej: "Non andartene mai".