Lazio, De Cosmi: "Con la Sampdoria non sarà facile"

Sabato sarà Lazio - Sampdoria, altro impegno importante per i biancocelesti. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Roberto De Cosmi: “Analizzando Lazio-Cremonese, occorre partire dal risultato, che andava ricercato, perseguito ed ottenuto. La vittoria con i grigiorossi è arrivata nel migliore dei modi. La Lazio doveva passare il turno e farlo in modo convincente. Così è stato. Inzaghi tiene tutta la rosa in seria condizione e i ragazzi, dal canto loro, hanno fornito le opportune risposte. Sabato i biancocelesti sono attesi dal confronto casalingo con la Sampdoria di Ranieri. La Lazio dovrà continuare a pensare gara dopo gara. Non sarà semplice imporsi sui blucerchiati, che stanno vivendo un momento positivo”.

