Lazio, De Cosmi: "È scattato qualcosa a livello mentale. C'è senso di appartenenza"

Il Natale per ricaricare le pile e tornare ancora più carichi. Un riposo meritatissimo per la Lazio, che riprenderà ad allenarsi il 30 dicembre. Nel frattempo c'è spazio per analizzare il bel momento della squadra di Inzaghi, come ha fatto Roberto De Cosmi - ex allenatore delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women - ai microfoni di Lazio Style Channel: "La sosta è arrivata al momento perfetto, con la Supercoppa a fare da ciliegina sulla torta. La Lazio sta viaggiando sui binari giusti, con umiltà e consapevolezza. Inzaghi è bravo nel valorizzare le risorse che ha a disposizione, e l'ambiente vive il tutto con positività e competenza. L'atteggiamento che la squadra ha tenuto finora è stato importante. Battere due volte in 15 giorni la Juve, in modo così netto, sembrava impossibile. La squadra ha imparato dagli errori del passato. Dev'essere scattato qualcosa a livello mentale, questo gruppo ha sempre voglia di crescere, e dispone di un senso di appartenenza molto importante. Hanno tutto per continuare a volare. Società e staff tecnico la pensano alla stessa maniera. Quando ci sono certezze e organizzazione, il calciatore rende al massimo”.

