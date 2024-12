Lazio, De Grandis (Sky): "Sono ottimista. Hai un vantaggio sul Lecce..."

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, si è espresso ai microfoni di Radio Laziale sul futuro prossimo biancoceleste, in particolare alla sfida con il Lecce. Ecco di seguito le sue parole: "Sono ottimista. Una Lazio che per 36 minuti mette alle corde la squadra più forte del campionato può farlo anche con il Lecce. Ci deve essere voglia di riscattarsi, per dimostrare al mondo che non è quella vista nella seconda parte della gara di lunedì. Ovvio che c’è preoccupazione, ma se la Lazio ha personalità potrà metterla in un angolo. Saranno importanti le parole di Baroni nello spogliatoio. Castellanos deve rientrare, è troppo importante. Noslin è bravo, ma la maglia da titolare è dell’argentino. Mi aspetto anche il rientro di Dia, è uno che interpreta bene il ruolo dietro la punta. Mi aspetto la coppia Dia – Taty, per il resto penso giocheranno gli stessi visti contro l’Inter. Lecce? Giampaolo, da bravo allievo di Sarri, ti fa pressare molto alto. Presserà molto sull’uscita palla della Lazio, ma i biancocelesti fanno girare bene la palla, può essere un vantaggio. Mi aspetto un Lecce alto e che cerchi di dare fastidio con le ripartenze. Un altro aspetto a favore della Lazio è il ritorno nelle retrovie di Dorgu, vista l’assenza di Gallo".