Lazio, di padre in figlio: Mattia Peruzzi fa il suo esordio con la Primavera

Stesso ruolo, stesso mestiere e stesso cognome. Mattia Peruzzi, figlio di Angelo ha fatto il suo esordio con la Primavera e, in generale, nel settore giovanile della Lazio. Il giovane portiere classe 2002, arrivato a Roma nel 2018, ha disputato 3 minutì finali nel derby perso dai biancocelesti 4-0 contro la Roma al Fersini. In una partita da dimenticare, c'è un momento di gioia per il figlio dell'attuale team manager della Lazio che per la prima volta ha difeso i pali della squadra con l'aquila sul petto.

