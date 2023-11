Lazio, due giocatori a rischio contro l'Atletico Madrid: l'allarme contro il Celtic

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Celtic sarà un bel banco di prova per Maurizio Sarri e i suoi. In vista del match in programma oggi, alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma, oltre agli infortuni, in casa Lazio c'è bisogno di guardare con molta attenzione il tabellino dei diffidati. Questa sera infatti non sarà della partita Matías Vecino perché squalificato dopo il terzo cartellino giallo arrivato contro il Feyenoord. Tornerà direttamente contro l'Atletico Madrid. Chi rischia invece di saltare l'ultima partita del girone contro la squadra di Simeone è Castellanos e Nicolò Rovella. Per questo, nel caso dovessero entrare a gara in corso, i due dovranno prestare molta attenzione per non incappare nella squalifica.