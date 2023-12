Lazio, duro striscione della Nord: "Meritiamo una squadra degna..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Non un inizio di stagione facile quello in corso per la Lazio di Maurizio Sarri che in campionato ha certamente reso fin qui meno di quanto ci si aspettasse. Belle prestazioni, come quella di Napoli, alternate a cadute come quelle contro Lecce e Genoa o il pareggio con il Verona nell'ultimo turno di campionato. A non piacere sono oltre i riusltati anche l'atteggiamento della squadra che in alcune occasioni è sembrata scendere in campo non con la cattiveria giusta.

In occasione della sfida dell'Olimpico contro l'Inter la Nord ha quindi esposto uno striscione eloquente: "Le aspettative non si creano in base al passato ma su quello che un club rappresenta.

Roma città e i laziali meritano una squadra degna della loro storia

Responsabili e coscienti di ciò o via dalla Lazio".