Lazio e Milan on fire, similitudini e analogie tra le due squadre. E quel coro...

L'ultima gara del 2020 è stata amara per la Lazio di mister Inzaghi. Una sfida molto ben interpretata quella contro il Milan persa all'ultimo secondo con la rete siglata da Theo Hernandez al minuto 93 in quella che di solito è la "zona Caicedo" e che spesso ai biancocelesti ha permesso di portare a casa punti importanti anche in questo campionato. La squadra di Pioli è la vera sorpresa di questa stagione e per lunghi tratti ricorda proprio la Lazio dello scorso campionato, quella squadra capace di infilare 21 risultati utili consecutivi e di mettere paura alla Juventus. Tutto questo accadeva prima del lockdown, poi qualcosa è cambiato e il testimone sembra essere passato di mano proprio ai rossoneri. I risultati consecutivi dei meneghini sono infatti ben 25 e anche i punti conquistati nel recupero ricordano molto la compagine di Inzaghi.

ZONA CAICEDO - Lo scorso anno i capitolini hanno risolto molte gare proprio all'ultimo respiro: Lazio - Atalanta 3-3 con pareggio di Immobile al 92', Sassuolo - Lazio 1-2 rete di Caicedo al 91', Cagliari - Lazio 1-2 ancora nel segno del panterone al 98' così come Brescia - Lazio 1-2 decisa ancora da King Ciro al 91'. Anche quest'anno, nonostante la cavalcata non sia quella dello scorso, non sono mancati punti importantissimi nei finali di gara: clamoroso contro il Torino con due reti segnate al 95' firmate Immobile-Caicedo, Lazio - Juventus 1-1 ancora con Caicedo protagonista al 95'. Ecco, il Milan ha intrapreso la stessa strada e ha conquistato punti pesanti: Milan - Verona 2-2 con il pareggio siglato al minuto 93' da Ibrahimovic, così come accaduto contro il Parma grazie a Theo Hernandez al 91' che ha poi regalato la vittoria anche contro la Lazio.

ON FIRE - C'è anche un'altra similitudine tra la Lazio dello scorso anno e il Milan di questo: dopo le tante vittorie dei biancocelesti i tifosi cantavano "Lazio is on fire" proprio a testimoniare che la squadra di Inzaghi era sugli scudi, sempre all'attacco e che non mollava mai anche quando le gare sembravano essere finite. Dopo la vittoria contro il Sassuolo è accaduto lo stesso sul pullman che riportava la squadra a Milanello, il coro è appunto lo stesso "Milan is on fire".

Lazio, rinnovo Inzaghi: c'è la prima offerta di Lotito. Ma Simone...

Calciomercato Lazio tra entrate e uscite: la situazione in difesa e attacco

TORNA ALLA HOME