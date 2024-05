Lazio | EA Sports rilascia la SBC celebrativa di Felipe Anderson per l'evento TOTS su EA FC 24

EA Sports ha recentemente introdotto la SBC Felipe Anderson nel gioco EA FC 24, in occasione dell'evento TOTS (Team of the Season). Questa speciale SBC (Squad Building Challenge) consente ai giocatori di ottenere la card "End of an Era" del calciatore della Lazio, Felipe Anderson, in versione non scambiabile.

La decisione di EA Sports di celebrare la carriera di Felipe Anderson con la maglia biancoceleste attraverso questa SBC è un tributo al contributo significativo del calciatore al club. I fan e i giocatori di EA FC 24 hanno ora l'opportunità di aggiungere una versione potenziata del talentuoso centrocampista alla loro squadra, completando due specifiche sfide. Questa card speciale rappresenta il culmine della carriera di Anderson nella Lazio, rendendola un'aggiunta preziosa per qualsiasi squadra nel gioco: valore totale 93!

Dettagli della SBC Felipe Anderson

Per ottenere la card "End of an Era" di Felipe Anderson, i giocatori devono completare due sfide specifiche all'interno del gioco. La SBC richiede un certo impegno e strategia, ma la ricompensa è una carta altamente performante che riflette le capacità e i successi di Anderson. È importante notare che questa card è non scambiabile, il che significa che una volta ottenuta, non può essere venduta sul mercato di EA FC 24.

La scadenza per completare la SBC Felipe Anderson è fissata per il 14 giugno, dando ai giocatori un tempo limitato per raccogliere le risorse necessarie e completare le sfide richieste. Questa tempistica aggiunge un elemento di urgenza e sfida, spingendo i giocatori a pianificare attentamente le loro mosse per assicurarsi di non perdere questa opportunità unica. La card "End of an Era" celebra non solo il passato glorioso di Felipe Anderson con la Lazio, ma anche il suo impatto duraturo sul club e sui fan. Con statistiche migliorate e un design speciale, questa card è destinata a diventare un pezzo pregiato per i collezionisti e gli appassionati di EA FC 24.