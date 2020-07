Lazio eSports campione, i biancocelesti trionfano nella Summer Cup

Joystick alzati al cielo, i gamer biancocelesti si sono vittoriosamente cimentati nella Summer eSports Cup. Il 15 giugno scorso aveva preso il via la Summer eSports Cup. Oggi l'ultimo showmatch, come tutti i martedì, di eFootballPES2020. Ieri però è arrivata la vittoria a FIFA20. “Per me è un onore ed un immenso piacere portare questi colori alla vittoria, sono contento di aver dimostrato in questi mesi le mie capacità, vincendo questa Summer esports Cup e il trofeo Macron”. Questo il commento di Fabio Marino al termine della finale. Il pro player biancoceleste (@Fabio_ulous) ha poi aggiunto: “Il torneo è stato molto competitivo avendo quasi tutte le squadre che avrebbero partecipato alla eSerieA, sfidarsi con i migliori è sempre stimolante. Ma questo è soltanto l’inizio!”.