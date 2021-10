Lazio - Fiorentina, Lazzari: "Non penso si possa parlare di crisi. In ritiro..."

La Lazio torna alla vittoria dopo il ko contro il Verona. I biancocelesti battono la Fiorentina per 1-0 con la rete vincente di Pedro e guadagnano tre punti preziosissimi. Un’ottima risposta quella di oggi per la squadra di Sarri. Al termine del match è intervenuto Manuel Lazzari ai microfoni di Lazio Style Channel: “Oggi era una partia difficile, la Fiorentina ha un allenatore molto bravo e ha un organico importante. E' una squadra che sta ottenendo grandi risultati e proprio per questo era questa era una delle peggiori che ci poteva capitare. Noi volevamo portare il risultato a casa e sono contento di non aver subito gol. Abbiamo questi alti e bassi e dobbiamo ancora capire il perché, Adesso ci aspetta l'Atalanta che è difficile dunque dovremo recuperare le energie necessarie per portare a casa il risultato".

RITIRO - "Occasione? Sarebbe stato strano se avessi fatto gol di sinistro, l'importante è aver fatto bene e aver concesso poco a una squadra che palleggia bene. Noi difensori dobbiamo recepire tutti i concetti del mister e adesso dobbiamo trovare la continuità anche fuori casa. Siamo compatti come gruppo ed è normale che la società abbia fatto il ritiro. Noi tutti abbiamo accettato, abbiamo parlato tra di noi e guardato i video in merito agli errori. Penso che tutto questo sia servito e adesso dobbiamo continuare su questa strada. Crisi? Penso che sia un parole perchè prima di questa partita eravamo a meno due dalla zona Champions, non vedevo una squadra in crisi. Ovvio che dopo Bologna e Verona due domande te le fai ma poi penso che con le vittorie contro la Roma, l'Inter e quella di oggi abbiamo reagito bene".