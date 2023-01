Lazio - Fiorentina, Sarri: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Champions? Non cambio idea"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non va oltre il pareggio con la Fiorentina, la sfida all’Olimpico finisce 1 a 1 con le reti siglate da Casale e Gonzalez. I biancocelesti rallentano la corsa Champions, sprecando un’occasione preziosa anche per accorciare la classifica. Per analizzare la prestazione, ai microfoni di Dazn è intervenuto il mister Maurizio Sarri: “Io penso che la nostra linea difensiva stasera abbia fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi e senza concedere tantissimo quindi abbiamo fatto bene in una partita in cui eravamo meno lucidi mentalmente rispetto alle ultime. Abbiamo perso tanti palloni riconquistati e questo ci dava difficoltà a rialzarci e forse anche leggermente meno brillante anche a livello fisico rispetto alle ultime. Però sono contento del fatto che la squadra abbia sofferto e non abbia mai mollato, provato a vincere fino alla fine. Dei bei segnali. Ad un certo punto abbiamo sprecato tutti i palloni riconquistati sulla nostra trequarti, li abbiamo ripersi subito al primo passaggio e abbiamo cercato di rialzarci gettando subito Felipe Anderson mandandolo a correre con Milenkovic. Sulla loro sinistra rompevano la linea difensiva, sia il difensore esterno sia quello centrale, e quindi lo spazio per fare anche questo ci poteva essere però non avevamo le energie, sotto tutti i punti di vista, delle ultime partite. CI può stare, abbiamo giocato martedì e la Fiorentina sabato. Quindi qualche giorno in più probabilmente ha fatto comodo, al di là di questo poi tanto nell’arco del campionato una partita che giochi con meno brillantezza sotto tutti i punti di vista c’è sempre e quindi quelle partite li non le devi perdere. La squadra dal punto di vista dell’atteggiamento addirittura ha cercato di vincerla fino al novantesimo”

IMMOBILE - “Buono per la Juve? Vediamo. Mi sembra che sia entrato anche in maniera discreta, io mi aspettavo che fosse più in difficoltà invece ho visto che in venti minuti è riuscito ad arrivare tre volte alla conclusione ed è andato vicino al gol. Mi sembra rientrato su discreti livelli”

CHAMPIONS - “Valutazione? Fatela voi, ci sono quattro squadre a pari punti. Di che si sta parlando? Fatela voi che vi pagano a posta. Miracolo? Io non cambio mai idea, nel senso che sono convinto che ci sono squadre più attrezzate di noi e non vedo perché debba cambiare idea”

Al termine del match Maurizio Sarri è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Se mi chiedi se sono contento della qualità ti dico di no, se sono contento per l’atteggiamento ti dico di si. Abbiamo sofferto senza scomporci, e avuto qualche minuto di sbandamento. Non eravamo brillanti mentalmente come nelle ultime partite e ci ha fatto soffrire la pressione avversaria. Abbiamo perso dei palloni ma ho visto anche un bell’atteggiamento. Queste sono quelle partite in cui ci sta e diventa difficilissimo vincere e importantissimo non perdere. Noi abbiamo molta più facilità all’approccio al primo tempo e non nel secondo tempo, possiamo migliorare ulteriormente. La partita era di sofferenza e hanno fatto una qualità di palleggio notevole, i momenti di sofferenza erano pronosticabili. Mi ha fatto tanto piacere vedere la voglia e determinazione negli ultimi 25 minuti. Cambi? Oggi c’hanno fatto comodo perché la squadra era stanca in quel momento, i ragazzi sono entrati e mi sembra che l’hanno fatto con lo spirito giusto, belli tosti e sono contento di tutti e 4. Chiaro che con queste partite ne abbiamo bisogno. Siamo arrivati alla partita meno lucidi rispetto alle precedenti, ci siamo messi in difficoltà da soli. Su 8 riconquiste nella nostra trequarti abbiamo perso la palla. Rialzarci e riconquistare palla diventava difficile, c’era segnale di stanchezza, siamo usciti fuori nel finale con i 4 cambi. Cambi contro la Juventus? La gestisco in base alla stanchezza dei giocatori, vediamo come ne usciamo da oggi, qualcuno è uscito stanco si vedeva palesemente che lo fosse, facciamo delle valutazioni mercoledì e poi vediamo".