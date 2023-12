Lazio-Frosinone, il dato aggiornato sui tagliandi venduti. E in Coppa Italia...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio domani scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Frosinone, l’ultima sfida del 2023 per la squadra di Sarri. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 e la risposta del pubblico biancoceleste è stata ancora una volta delle migliori. Come reso noto dal responsabile marketing Marco Canigiani, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, a oggi sono stati venduti oltre 12 mila tagliandi che sommati al numero degli abbonati, consentono di superare quota quarantamila presenze.

A proposito della sfida di Coppa Italia, la Lazio ha guadagnato il pass per i quarti e è in attesa di conoscere la sfidante: una tra Roma e Cremonese. In merito, Canigiani ha affermato: “Sappiamo che il quarto di finale sarà il 10 gennaio, in caso di derby potrebbe essere alle 18:30. Abbiamo dato il via alle vendite come ipotesi derby e ci sarà un ristorno nel caso in cui dovesse esserci la Cremonese”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE