Lazio, Galeazzi: "Lotito e Sarri non si troverebbero bene insieme"

Il feeling tra la tifoseria della Lazio e Maurizio Sarri è nato ancor prima che il tecnico toscano si insedi sulla panchina biancoceleste. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, nulla è ancora fatto, ma i tifosi sui social chiamano a gran voce l'ex Juventus. Spetta a Galeazzi, intervenuto a TMW Radio, fare l'avvocato del diavolo. La storica voce della Rai, dichiaratamente laziale, ha detto: "Non parlo della qualità di Sarri, tecnico che vale molto, ma mi domando come due personalità forti come la sua e quella di Lotito possano convivere quando le cose non vanno bene. Sarri non si coniuga bene con Lotito. Se la cosa è fattibile tutto deve andare solo nella strada del successo perchè se si litiga con Lotito si spezzano le catene. Inzaghi è stato bravo a resistere e con un paio di rinforzi giusti ora la Lazio sarebbe più in alto".

PROFILO IDEALE - "L'anno scorso in diretta alla Domenica sportiva dissi che per la Roma l'ideale era Mourinho e tutti sorrisero. anche alla Lazio servirebbe uno così: ci vuole un tecnico che vada d'accordo con Lotito. Sarri non si fa mettere il sale sulla coda".