Lazio, Giordano: "A porte chiuse non esistono vantaggi o svantaggi"

Lo svolgimento del campionato ha subito delle modifiche a causa dell'emergenza coronavirus. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: "Giocare a porte chiuse è come giocare una gara nella gara, la cosa più complicata è mantenere una concentrazione continua. E' una cosa anomala che va fatta, non ci sono vantaggi o svantaggi, vale per tutte le squadre, ma l'atleta ha difficoltà a restare dentro la partita per 90'. A Madrid sbagliai un gol clamoroso proprio perché l'assenza del pubblico non mi ha permesso di visualizzare al meglio la porta. Anche i punti di riferimento sono importanti ed i tifosi ne danno. Il pubblico ti sollecita e ti aiuta a mantenere la concentrazione. Nel caso degli arbitri, l'assenza di pubblico può aiutarlo ad arbitrare meglio visto che ha meno pressioni"

