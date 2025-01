Lazio, gli altri prestiti: il punto su Fares, Bertini e Crespi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi prestiti in giro per l'Italia e non solo. La Lazio in estate si è liberata di numerosi esuberi, anche se a titolo temporaneo. Tra questi ci sono anche Fares, Bertini e Crespi. Il primo si è unito al Panserraikos, in Grecia. Fin qui ha messo a referto 15 presenze, 2 gol e 3 assist. Il secondo, invece, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto all'Ascoli in Serie C. Attualmente è a quota 16 partite giocate con zero gol e assist. Per quanto riguarda l'ultimo, in B al Südtirol ha preso parte a 12 gare realizzando solo un assist.