Lazio, gli impegni del settore giovanile: le partite e gli orari del weekend

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si parte con i Giovanissimi Regionali Under 14, gli unici a giocare di sabato (alle 16.30 in casa della Spes Montesacro) in questo weekend ricco di impegni per il settore giovanile della Lazio. Tutte le altre baby squadre biancocelesti scenderanno in campo di domenica: dalla sfida alle 10.30 dell'Under 18 di mister D'Urso (Lazio-Genoa) fino alle partite dell'Under 16 e dell'Under 17 in programma nel primo pomeriggio. Ecco di seguito il calendario dei prossimi due giorni.

- UNDER 18, 6ª giornata: LAZIO-GENOA (Domenica 23 ottobre ore 10:30, Centro Sportivo Green Club)

- UNDER 17, 7ª giornata: LAZIO-PERUGIA (Domenica 23 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo Green Club)

- UNDER 16, 4ª giornata: FROSINONE-LAZIO (Domenica 23 ottobre ore 13:00, Stadio Comunale di Ceprano)

- UNDER 15, 4ª giornata: FROSINONE-LAZIO (Domenica 23 ottobre ore 10:30, Stadio Comunale di Ceprano)

- UNDER 14 PRO, 2ª giornata: LAZIO-TERNANA (Domenica 23 ottobre ore 12:45, Centro Sportivo Green Club)

- UNDER 14 Regionali, 1ª giornata: SPES MONTESACRO-LAZIO (Sabato 22 ottobre ore 16:30, Campo Spes)