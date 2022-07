Lazio, il programma post-Auronzo, da Formello alla Germania: le date

Auronzo è terminato, la Lazio ora continua la usa preparazione in vista di Lazio-Bologna del 14 Agosto: ecco il programma con le date...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra meno di un mese inizierà la nuova stagione: la Lazio il 14 Agosto ospiterà il Bologna all'Olimpico e avrà il compito di iniziare con una vittoria. Per far ciò i biancocelesti si dovranno presentare alla sfida nelle migliori condizioni possibili, motivo per cui queste ultime battute della preseason diventano fondamentali. Il ritiro di Auronzo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è terminato ieri con una lunga chiacchierata sul campo tra il capitano Ciro Immobile e il tecnico Maurizio Sarri, probabilmente per fare il punto sul ritiro, nel pomeriggio la Lazio è rientrata a Roma.

Il ritorno sul campo è fissato alle 18.30 di Lunedì, nel quartier generale di Formello, la squadra continuerà lì la sua preparazione fino al 26 Luglio quanto partirà alla volta della Germania. In terra tedesca i ragazzi di Sarri affronteranno due amichevoli: il 27 Luglio contro il Genoa a Grassau e il 31 contro il Qatar, in una località ancora da decidere. Entrambi i match saranno a porte chiuse, per motivi di sicurezza.

GLI INFORTUNATI - Nel corso di queste settimane andranno valutate anche le condizioni di Nicolò Casale, Matteo Cancellieri e Jean Daniel Akpa Akpro. Il primo ha accusato un problema al ginocchio sinistro in allenamento e nell'ultima fase del ritiro veneto non è stato a disposizione di Sarri, proprio come l'ivoriano che svolge un lavoro differenziato ormai da una settimana. Per quanto riguarda l'attaccante classe 2002, andrà seguito con attenzione dopo aver abbandonato la sfida amichevole contro il Dekani a causa di una contusione.