Lazio, il punto di vista dei bookmaker sulla stagione 2021/22: tutte le quote

La Lazio, reduce dal cambiamento in panchina, si è resa protagonista di un girone d'andata dal rendimento altalenante. A buone prestazioni hanno fatto seguito disfatte, bocconi amari da digerire per una squadra ancora in costruzione. La prima parte della stagione s'è conclusa con la vittoria col Venezia. Le sensazioni appaiono ora positive, gli ultimi tre punti hanno fatto salire i biancocelesti all'ottavo posto, a quota 31 in classifica. Nonostante la distanza dai posti validi per la qualificazione in Champions si sia assottigliata, i bookie sono tutt'altro che convinti che la squadra di Sarri riesca a raggiungere una delle prime quattro posizioni: la quota corrispondente è 7.50 su Goldbet e Betclic, 9.00 su William Hill.

EUROPA LEAGUE E COPPIA ITALIA - Il successo in Coppa Italia vale 10.00 sia su Goldbet che su William Hill, mentre un discorso a parte merita l'Europa League. Gli scommettitori non sembrano puntare su Immobile e compagni per la vittoria finale, considerando che il suo trionfo è in grado di pagare 25 volte la posta. Borussia Dortmund, Siviglia e Barcellona le principali candidate. Il prossimo confronto, quello col Porto, sarà a dir poco equilibrato. Le quote lo confermano: portoghesi e italiani, rispettivamente a 1.80 e 1.90, si sfideranno in un duello senza esclusione di colpi.

IL CONFRONTO - Particolarmente interessante la soglia, altissima, fissata per l'incremento di punti rispetto alla scorsa stagione. Al momento sono tre i punti in meno rispetto allo scorso campionato, ma per i bookmaker non ci sarò alcuna inversione del trend. Nella giocata corrispondente, la Lazio è quotata a 150. Che quello biancoceleste sia il miglior attacco della Serie A è un'ipotesi che vale 12 per Goldbet e 10 per Betclic. A 100 la quota che considera quella della Lazio la miglior difesa a fine campionato! Il testa a testa con la Roma, infine, favorisce i giallorossi (1.60 contro 2.20 dei biancocelesti).

