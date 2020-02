Lazio, il rammarico di Luis Alberto: “Un pareggio che sa di poco, un punto non basta” - FT

Un punto guadagnato o due punti persi? Il popolo della Lazio si sta dividendo sull'interrogativo. Vero è che l'armata di Inzaghi è andata più volte ad un passo dal vantaggio, con Luis Alberto che ha tentato in tutti i modi di bucare la porta di Silvestri, ma altrettanto vero il fatto che anche gli avversari si sono resi pericolosi in zona gol. Strakosha, in due occasioni, ha salvato il risultato, così come il portiere gialloblù, autore di una prestazione davvero eccellente. Il pareggio ha lasciato dell'amaro in bocca in Luis Alberto che, a distanza di qualche ora dal triplice fischio di Abisso, ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Questo pareggio sa di poco. Aggiungiamo un punto al nostro cammino, ma sappiamo che non basta. Domenica abbiamo un'altra opportunità per continuare a salire in classifica. Al lavoro".

