Lazio, Immobile scalpita: "Non vedo l'ora di tornare!" - FOTO

Non riesce più ad attendere Ciro Immobile: il prato verde manca come l'aria. Per uno come lui, abituato a combattere sul campo con tutte le energie, tornare in questo momento è l'unica cosa che conta. Secondo le ultime indiscrezioni il bomber si trova nella sua casa a Roma, è possibile che possa saltare Italia - Polonia di domani. Intanto, su Instagram Ciro ha ribadito la sua astinenza da calcio: "Non vedo l'ora, mi manca!". Questa la didascalia che accompagna le due foto pubblicate: una con la maglia della Lazio, una con quella della Nazionale. Tutti aspettano il ritorno della Scarpa d'Oro.