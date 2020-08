Lazio, Immobile vince un'altra speciale classifica: ecco quale

Ha eguagliato e battuto tanti record quest'anno Ciro Immobile. L'attaccante laziale, autore di 36 gol in campionato è stato autore di una stagione straordinaria, vincendo la Scarpa d'Oro e ottenendo diversi riconoscimenti personali. L'ultimo, forse uno dei più particolari, è quello dedicato al miglior giocatore italiano di tutta la Serie A per media-voto, secondo le pagelle di Gazzetta dello sport, Corriere dello Sport e Tuttosport. Il bomber di Torre Annunziata è primo essendo stato per ben 10 volte il miglior giocatore italiano per media-voto di tutti i turni del campionato. Alle sue spalle, altri due attaccanti alla pari con 4 apparizioni al vertice di questa speciale graduatoria: l'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, con 21 gol segnati in campionato, e il bomber del Torino Andrea Belotti.

L'ag. di Immobile: "Bisogna alzarsi in piedi per Ciro. Mercato? Ha un contratto con la Lazio"

Lazio, Zoff: "Complimenti a Inzaghi. I biancocelesti non devono porsi limiti"

TORNA ALLA HOME PAGE