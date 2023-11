Lazio, Impallomeni amareggiato: "Non so se c'è tempo per risollevarsi..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta della Lazio contro la Salernitana ha fatto molto rumore, sia dalle parti di Formello che in tutto il calcio italiano. Per dare un suo parere sul momento delicato dei biancocelesti, è intervenuto l'ex calciatore Stefano Impallomeni in collegamento a TMW Radio. Ecco il suo pensiero: "Lazio bruttissima. Siamo di fronte a una crisi tecnica, a una fase di rigetto. Tutti hanno responsabilità. E' una crisi tecnica sottovalutata. La qualità è scemata in tanti elementi chiave. Chi per un motivo, chi per un altro non ha reso come lo scorso anno. E i nuovi non si sono inseriti mai veramente. Inutile dire che salteranno teste. Ci sono condizioni difficili per immaginare qualcosa di diverso e meglio dello scorso anno. Per immaginare qualcosa di diverso ci vorrà del tempo. Ci sarà il tempo per risollevarsi? Non so".