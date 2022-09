Lazio, Impallomeni: “È una squadra forte e competitiva, ma non può…”

TUTTOmercatoWEB.com

La quarta giornata di Serie A per Lazio e Napoli si è conclusa con un pareggio. La squadra di Sarri e quella di Spalletti si affronteranno sabato sera all’Olimpico, entrambe con la voglia di riscattare il risultato poco soddisfacente ottenuto con Sampdoria e Lecce. A tal proposito ai microfoni di TMW si è espresso Stefano Impallomeni: “La differenza la fanno i giocatori forti ma anche la guida, la gestione della partita. Troppo turnover, così si rischia troppo. Se incominci male la partita, poi non sai dove vai a finire, vedi il Napoli. Sarri ha azzeccato tutto contro l'Inter, con la Samp è successo il contrario”. Ha poi proseguito: “È una Lazio molto forte, competitiva, il Napoli è stato tradito da alcuni giocatori che dovevano far rifiatare i titolari. Credo si dovesse pensare più all'oggi. La Lazio ha avuto le opportunità ma si sa com'è il calcio, il finale può sempre regalare sorprese dopo partite condotte bene ma non chiuse. La Lazio ancora non può permettersi tanto turnover. La turnazione forte si a quando c'è una consapevolezza di squadra maggiore”.

