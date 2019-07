Lazio in viaggio per Auronzo, biancocelesti atterrati a Venezia - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 18:55 - La Lazio è atterrata a Venezia, come testimoniato dalle foto pubblicate sui canali social ufficiali del club. Ora resta solo il tragitto in pullman fino ad Auronzo di Cadore, poi avrà ufficialmente inizio il ritiro biancoceleste.

La Lazio parte per Auronzo di Cadore. I giocatori biancocelesti sono in questi minuti nell'aeroporto di Fiumicino, dove a breve si imbarcheranno per arrivare a Venezia. Da lì, l'arrivo in pullman sulle Tre Cime di Lavaredo. Tutti presenti, a parte Radu (che potrebbe essere reintegrato nei prossimi giorni), Jony (deve ancora effettuare le visite mediche a causa di un intoppo, risolvibile, con il Malaga), Durmisi, Rossi e Karo (ufficializzato oggi, probabilmente destinato alla Salernitana). Auronzo di Cadore si veste a festa per accogliere la Lazio, che arriverà in serata: il ritiro sta per cominciare.

Pubblicato il 12 luglio alle ore 18:55