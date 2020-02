Lazio, Inzaghi diventa professore per l'Aiac di Firenze: i dettagli

La Lazio di Simone Inzaghi continua a volare. Sedici risultati utili consecutivi per le aquile che allungano su Roma e Atalanta, mentre restano attaccate a Juventus e Inter. Lulic e compagni stanno facendo una stagione magica e l'attenzione mediatica non può che essere tantissima. Il gioco dei capitolini piace e diverte. Gli elogi e gli applausi per la squadra e il tecnico sono tantissimi. Il mister piacentino è uno dei protagonisti e quanto sta facendo potrebbe aiutare anche i giovani che si affacciano a questa professione. Così l'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Firenze ha organizzato a febbraio una giornata di studio a Formello. Sono in programma un allenamento al Fersini e a seguire un incontro con Simone Inzaghi. Un momento di crescita e scoperta per io più giovani che avranno modo di ascoltare i consigli e scoprire le metodologie dell'allenatore biancoceleste. Le candidature sono ancora aperte e riservate ai soci dell'Aiac .

LAZIO - SPAL, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

SCARPA D'ORO, IMMOBILE PROVA LA FUGA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE