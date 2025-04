Lazio, Isaksen: "Quando sono arrivato è stata dura per il caldo. Il campo sintetico..."

Gustav Isaksen è intervenuto in conferenza alla vigilia di Bodo/Glimt - Lazio, match valido per i quarti di finale di Europa League. In particolare, il danese si è soffermato sulle condizioni climatiche:

"Quando sono arrivato in Italia era molto complicato per il caldo, lo stesso al contrario per il freddo. È tutto mentale, il calcio è questo. Non cambia niente, anche con il campo sintetico. Dobbiamo fare le cose giusto, essere attenti e concentrati. L'obiettivo è arrivare fino in fondo, ma prendiamo una partita alla volta. Sappiamo che domani sarà una partita difficile, ma sappiamo che si gioca sui 180 minuti: domani è il primo tempo e sarà fondamentale".

