Lazio, Izzo: "Ottime notizie su Lulic. Fares? Serviva più tempo per farlo adattare al gruppo"

Il giornalista Stefano Izzo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi: "Il rientro di Senad Lulic sarebbe ideale, il fatto che il bosniaco abbia disputato una gara d’allenamento con i suoi compagni è sicuramente una buonissima notizia. Per quanto riguarda Fares, il calciatore algerino è stato inserito di getto nel gruppo senza osservare un periodo d’adattamento. Il calciatore algerino era stato acquistato per essere un’alternativa alla corsia di sinistra ed, invece, è stato da subito schierato come il titolare della fascia. Lo stesso percorso era stato svolto da Lazzari che, gradualmente, si è inserito nelle rotazioni di destra con Adam Marusic. Anche il numero 29 biancoceleste aveva avuto bisogno di tempo per integrarsi nella rosa laziale. Spero che l’emergenza in casa Lazio sia finita, i prossimi giorni di pausa saranno utili per continuare a lavorare anche su giocatori come Fares che hanno bisogno di tempo”.

