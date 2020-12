Lazio, l'avversaria della Champions: Lewandowski segna il gol vittoria e il Bayern è primo in classifica

Succede di tutto nel match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen nella gara di Bundesliga in cui le due squadre si giocavano la testa della classifica. La squadra di Bosz passa in vantaggio per prima grazie alla rete dell'ex giallorosso Schick a cui risponde il "solito" Lewandowski allo scadere della prima frazione di gioco. Il match sembra ormai essere indirizzato al pareggio ma è sempre e ancora il polacco a segnare il gol vittoria al minuto 93'. Soprasso quindi riuscito dalla squadra di Flick, prossima avversaria della Lazio in Champions League, ai danni del Leverkusen che ora si trova a due lughezze di distanza.

