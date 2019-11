Lazio, l'intesa vincente di Luis Alberto, Immobile e Correa: nessuno come loro in Serie A

I meccanismi sono ben oliati. Movimenti e schemi girano a memoria. La Lazio ha riscoperto il suo Mago, eletto nuovamente Re Ciro sul trono della Serie A. Trovato il suo astro nascente in Correa. Questa squadra, soprattutto offensivamente, gira ormai alla perfezione. Lo dimostra un nuovo dato riportato da Stats Calcio, che ha pubblicato le combinazioni assist-gol più frequenti nell'attuale Serie A. E le prime tre posizioni sono tutte a tinte biancocelesti: Luis Alberto-Immobile 4; Immobile-Correa 3; Luis Alberto-Correa 3; Duncan-Berardi (Sassuolo) 3. La statistica evidenzia il grande momento del 10 di Inzaghi, tornato decisivo in fase offensiva come due stagioni fa - per qualità delle prestazioni, e sintonia con il 17 - pur giocando arretrato nel ruolo di mezzala. Ma ciò che realmente spicca risiede in seconda piazza: Immobile non solo si sta rivelando bomber implacabile, ma anche assist-man di un certo spessore. Pur avendo segnato 9 gol in più di Correa, è l'argentino a dipendere per la metà delle sue marcature da Re Ciro (l'altra metà da Luis Alberto). Un king anche di questa speciale statistica.

LAZIO, PARLA IMMOBILE A DAZN

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE