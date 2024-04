Lazio, la pasquetta a sorpresa di Provedel: "Nonostante i 30 anni..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non certo un periodo facile quello che sta attraversando Ivan Provedel. Dopo un'altra stagione da protagonista il portiere della Lazio è stato costretto a rimanere ai box causa infortunio anche se il suo recupero procede nel migliore dei modi e l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per il derby in programma sabato 6 aprile alle 18.00.

Intanto qualche giorno fa il portiere biancoceleste ha spento 30 candeline e proprio nella giornata di ieri gli amici più stretti hanno deciso di fargli una festa a sorpresa come dimostrano alcuni scatti postati sui social: "Nonostante i 30 mi sono risentito bambino.. felice come un bambino. Grazie per la sorpresa amici miei, e poi alla fine mi sono accorto quanti pezzi ci sono…"; questo il messaggio dell'estremo difensore.