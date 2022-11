Lazio, la sentenza del giudice sportivo: la decisione su Milinkovic e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A e come di consueto la Lega, tramite i canali ufficiali, ha reso note le decisioni del giudice sportivo. Per quanto riguarda la Lazio, è stata confermata la sanzione nei confronti di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista è stato ammonito e, in quanto diffidato, salterà il derby per squalifica. Questa la motivazione: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Il serbo non è l’unico ad essere stato punito, ci sono anche Adam Marusic che ha raggiunto la terza ammonizione per “proteste contro gli ufficiali di gara” e Matteo Cancellieri, la prima per lui, per “comportamento non regolamentare in campo”.

Pubblicato il 01.11

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE