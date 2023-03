Lazio, la vittoria del derby ti avvicina alla Champions: cosa dicono i bookmaker

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un derby teso che ha sorriso per la seconda volta alla Lazio, capace di bissare l’1-0 dell’andata e centrare in solitaria il secondo posto in classifica, sfruttando anche lo stop dell'Inter contro la Juventus. La vittoria di ieri porta la squadra di Sarri a un balzo significativo nelle scommesse per la qualificazione alla prossima Champions: l'obiettivo è ora fissato a 1,38 su Planetwin365, quota che sale leggermente, a 1,40 su Sisal, mentre la seconda sconfitta consecutiva in campionato complica la situazione della Roma dei giallorossi passati a 1,83. L'ulteriore buona notizia per i biancocelesti è il sorpasso sul Milan anche in quota: dopo il ko con l'Udinese, infatti, la top 4 dei rossoneri è salita a 1,45. Nonostante il secondo ko di fila, infine, continua a resistere l’Inter, ancora davanti a tutti con una quota compresa tra 1,30 e 1,33.