Lazio | Le prime ore di Gigot: l'arrivo a Formello e il saluto ai compagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul sito ufficiale della Lazio è stato pubblicato un video che ripercorre le prime ore di Gigot alla Lazio. All'indomani dell'arrivo a Fiumicino - che vi abbiamo raccontato - il difensore ha visitato il centro sportivo di Formello, iniziando a familiarizzare con gli ambienti che lo compongono e conoscere tanti membri dello staff e qualche compagno. Nelle immagini, tra le altre cose, si vede il saluto con Andrè Anderson e Mario Gila, che stava svolgendo esercizi in palestra. Oggi dovrebbe esser convocato e andare in panchina contro il Milan: Gigot è pronto a iniziare la sua avventura in biancoceleste.

