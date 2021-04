Lazio, Luiz Felipe in rampa di lancio: le tappe del rientro

La bella notizia in casa Lazio è arrivata nell'allenamento di ieri. Luiz Felipe, seppur parzialmente, è tornato in gruppo. Riscaldamento, circuiti con il pallone, poi il brasiliano ha proseguito a parte, ma il segnale è forte e chiaro: per il rush finale di campionato i biancocelesti avranno un rinforzo in più. La cautela sarà massima, il rientro non verrà forzato, del resto sono trascorsi poco più di tre mesi dall'intervento chirurgico eseguito a Monaco di Baviera. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il rientro dal 1' contro il Genoa è escluso e anche la convocazione al momento sembra remota. Più realistico aspettare un'altra settimana e arrivare alla convocazione per la partita di Firenze dell'8 maggio. Luiz Felipe ha giocato fino al derby del 15 gennaio sopportando dolore in seguito all'infortunio nell'amichevole di Frosinone (12 settembre) e la ricaduta in un contrasto con Ronaldo (8 novembre). Dopo la Fiorentina ci sarà il tour de force con Parma, Roma, Torino e Sassuolo in dodici giorni (dal 12 al 23 maggio) e il piano prevede il ritorno proprio per queste partite. Sembra ormai scontata la scelta su chi dovrà lasciargli il posto nella lista della Lega Serie A: a meno di sorprese dell'ultima ora sarà Mateo Musacchio a uscire.

