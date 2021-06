Lazio, Malagò: "Sarri allenatore importante, sarà un bel derby con la Roma"

Manca solo il comunicato ufficiale per certificare l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L'allenatore sta generando grande entusiasmo e curiosità e il presidente del CONI Giovanni Malagò ne ha parlato in questi termini: "È una cosa bella. È un allenatore importante, con una carriera direi prestigiosissima soprattutto negli ultimi anni" - ha detto a margine della presentazione della partnership con Baglioni Hotels and Resorts, aggiungendo poi - "Credo che le due squadre romane, rimaste fuori dalla Champions, dimostrano di voler essere competitive. Sulla carta sarà un bel derby".