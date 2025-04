Lazio, Marinozzi: "Isaksen ha una qualità molto richiesta all'estero..."

TUTTOmercatoWEB.com

Negli studi di Sky Sport poco prima dell'inizio della sfida di Europa League tra Bodo/Glimt e Lazio Andrea Marinozzi ha detto la sua sul momento e sulla crescita di Isaksen: "I calciatori come Isaksen sono super richiesti: chilometri e precisione nel dribbling. I giocatori che sanno fare i quanti sono molto richiesti in Europa e lui è perfetto per ricoprire anche quel ruolo".

