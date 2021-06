Lazio, Martorelli: “Sarri? Farebbe divertire i tifosi, ma c’è da cambiare...”

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli commenta il calciomercato delle panchine. Questo il suo pensiero in merito all'addio alla Lazio di Inzaghi e al possibile arrivo di Sarri espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Inzaghi alla Lazio ha fatto molto bene, è il giusto erede di Conte per proseguire il cammino all’Inter. Conte lascia un gruppo straordinario. L'ex biancoceleste ha un’occasione per giocarsi le sue chance in maniera molto competitiva. La Champions rappresenta un’occasione per dimostrare il suo reale valore”.

SARRI - "Mi piace, lo stimo molto. Lotito farebbe un grande colpo. Ci sarà da cambiare tanto rispetto alla squadra attuale. È un colpo importante che farà divertire i tifosi e tutto l’ambiente”.