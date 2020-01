Lazio, Mauri: "Il derby è stato lo specchio di quello d'andata"

Ai microfoni di Radiosei Stefano Mauri ha commentato il derby andato in scena ieri sera all'Olimpico: "Una partita a senso unico, lo specchio di quella dell'andata. La Lazio meritava di vincere nel primo scontro, ieri invece ha fatto meglio la Roma. Forse Inzaghi l'ha preparata così, aspettare la Roma per ripartire in contropiede. I giallorossi non hanno lasciato tempo ai giocatori biancocelesti di pensare, bisogna fare i complimenti a Fonseca. Penso che la Lazio vada in difficoltà con squadre che giocano praticamente con lo stesso modulo, o quando si presentano situazioni di gioco con uomo contro uomo. Rispetto al solito i biancocelesti hanno creato veramente poco".

