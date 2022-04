Lazio - Milan, Cucchi e un "lunedì difficile da digerire": l'analisi social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Come accade al termine delle partite della Lazio, anche dopo la brutta sconfitta contro il Milan è arrivata via Twitter l'analisi di Riccardo Cucchi. La storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha scritto: "Il gol di Tonali è pesantissimo. Vale oro per il Milan. La squadra rossonera ha reagito alla partenza fulminante della Lazio con la rete di Immobile e la splendida giocata di Milinkovic, attaccando ininterrottamente. Vittoria ottenuta con caparbietà e carattere". All'indomani del match, poi, è arrivato un messaggio più "laziale": "Stima immensa per Immobile e Milinkovic. Tweet laziale in un lunedì difficile da digerire".

