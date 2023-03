Lazio, missione rimonta ad Alkmaar: i precedenti benauguranti in Europa

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è uscita sconfitta nell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ Alkmaar. Il 2-1 in favore degli olandesi è però ancora ribaltabile nella gara di ritorno in Olanda in programma giovedì 16 marzo. Per farlo servirà non commettere le medesime leggerezze in fase di uscita e soprattutto sarà fondamentale essere più concreti in zona gol. Storicamente l'aquila è riuscita diverse volte a ribaltare delle situazioni di svantaggio, a partire dalla Coppa Uefa 1975/1976. In quell'occasione i biancocelesti persero 1-0 in casa del Chernomorets Odessa per poi vincere 3-0 a Roma. Nel 1977/1978 il copione fu quasi il medesimo con il Boavista. Sconfitta per 1-0 in Portogallo e successo per 5-0 nella Capitale. Per ritrovare una "remuntada" laziale bisogna andare fino alla stagione 2001/2002 quando nel preliminare di Champions League arrivò un il k.o di Copenhagen per 2-1 a cui fece seguito il 4-1 dell'Olimpico che decretò la qualificazione alla fase a gironi. Nella Coppa Uefa 2002/2003 per l'esattezza agli ottavi di finale, l'allora formazione di Roberto Mancini impattò contro il Wisla Cracovia in casa. Un rocambolesco 3-3 che non lasciava buoni presagi per il ritorno in Polonia dove però la Lazio vinse per 2-1 in rimonta. Brivido simile nel 2007 nel preliminare di Champions League contro la Dinamo Bucarest. Pareggio per 1-1 all'ombra del Colosseo e vittoria per 3-1 in Romania con la banda di Delio Rossi che approdò ai gironi. L'ultimo precedente benevolo in tal senso è quello dell'Europa League 2017/2018. Ai sedicesimi la Lazio perse 1-0 a Bucarest contro la Steaua, ma al ritorno anche grazie ad una tripletta di Immobile la formazione allenata ai tempi da Simone Inzaghi si impose per 5-1. Chissà se anche il match dell'AFAS Stadion potrà essere menzionato tra questi e il cammino in Conference possa proseguire.