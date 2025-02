Lazio, negli scontri diretti devi invertire il trend: il dato delle prime otto

La Lazio è in piena corsa per l'Europa che conta. Non è un miraggio, è lì a portata di mano. La rosa è stata rinforzata, l'arrivo di Belahyane aumenta le scelte a centrocampo; mentre Provstgaard e Ibrahimovic sembrano più acquisti propedeutici a un ringiovanimento e vanno visti in prospettiva. Sicuramente ora la panchina biancoceleste ha un altro valore, senza dubbio. Così come i biancocelesti si sono però rinforzate anche le dirette concorrenti per le prime posizioni della classifica: Felix e Gimenez per il Milan; Veiga e Kolo Muani per la Juventus; Fagioli e Zaniolo per la Fiorentina; e via dicendo. Sono solo alcuni degli acquisti realizzati, la lotta si fa serrata, ora più che mai. Si entra nel vivo e la Lazio dovrà fare bene in questa seconda parte della stagione proprio come ha fatto nella prima, se possibile anche meglio. Se c'è qualcosa che si può recriminare a Baroni e al suo gruppo, è la poca quantità di punti realizzata negli scontri diretti. Infatti, come riportato da Sky, la Lazio ha realizzato solo 8 punti negli 8 scontri diretti giocati con un solo punto di media, così come il Bologna**. Peggio dei biancocelesti solo il Milan, con 6 punti realizzati nello stesso numero di sfide e una media di 0.75 punti a partita. Napoli (17*), Fiorentina (13), Atalanta (12), Juventus (12*) e Inter (10) sono tutte più in alto in questa speciale classifica delle prime otto. Bisogna invertire il trend per arrivare in lotta fino in fondo e bisogna partire proprio da sabato prossimo, contro il Napoli.

* 9 scontri diretti giocati

**6 scontri diretti giocati