Lazio - Nizza, manca sempre meno: il calcio d'inizio nei fusi orari del mondo

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida di Europa League tra Lazio e Nizza è alle porte e il pubblico è pronto ad assistere ad un match che si prospetta scoppiettante. I biancocelesti, tramite i propri canali social, ricordano l'imminenza della sfida e fanno una panoramica degli orari in cui ci sarà il kick-off in giro per il mondo a seconda della posizione geografica. A Toronto, ad esempio, saranno le 12,45 quando Castellanos e compagni daranno il via alle ostilità, mentre in Indonesia, a Jakarta, il calcio d'inizio andrà in scena 15 minuti prima della mezzanotte: "6 hours to go, global kick-off times across the world today".