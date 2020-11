Lazio, non sei sola: quanti stop in campionato tra le big d'Europa

La Lazio oggi ha perso malamente contro l'Udinese, producendo una prestazione completamente opposta rispetto a quella di martedì sera contro lo Zenit in Champions League. Cercando di non essere completamente pessimisti, l'operato della squadra di Inzaghi si può dire sia figlio delle fatiche settimanali nella massima competizione europea.

MAL COMUNE MEZZO GAUDIO - I biancocelesti non sono gli unici a non aver portato a casa i tre punti tra le big d'Europa. Guardando le sorelle italiane, la Juventus ha pareggiato contro il Benevento, mentre l'Atalanta è caduta contro l'Hellas Verona. Solo l'Inter è riuscita a vincere sul campo del Sassuolo. In Germania il Borussia Dortmund (prossima avversaria della Lazio) ha perso per 1-2 contro il Colonia (terz'ultima in Bundesliga, ndr), il Bayern Monaco ha invece portato a casa i tre punti nella sfida con lo Stoccarda. In terra spagnola vincono Barcellona e Atletico Madrid, il Real Madrid invece si ferma in casa contro l'Alaves (12° in classifica, ndr) perdendo 1-2. In Inghilterra la musica è la stessa: a Manchester vincono sia City (5-0) che United, anche se i Red Devils hanno faticato contro il Southampton (2-3 il risultato finale, ndr), il Liverpool e il Chelsea si sono fermati rispettivamente contro il Brighton (16° in Premier, ndr) e il Tottenham. In Francia il Paris Saint-Germain ha pareggiato con il Bordeaux e in Olanda l'Ajax ha surclassato l'Emmen. Su 14 squadre, il 50% non ha raccolto i tre punti (5 pareggi e 2 sconfitte) a confermare che la Champions League sia molto dispendiosa sia a livello fisico che mentale. La Lazio sicuramente non è felice del risultato di oggi, ma può rincuorarsi del fatto che è in buona compagnia.