Lazio, nuovi esami per Castellanos: ci sarà per il derby?

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a ripartire e lo farà lunedì affrontando il Torino, la prima di una serie di sfide determinanti per il percorso sia in campionato sia in Europa. Non ci sarà Castellanos, la sua un’assenza pesante in questa ripresa. Un altro infortunio l’ha bloccato subito dopo il rientro. Ha assistito alla disfatta al Dall’Ara dalla panchina, presente simbolicamente, per poi mostrare via social tutto il suo sconforto.

Ha iniziato il recupero e nella giornata di, riporta il Corriere dello Sport, si è sottoposto a nuovi esami per rivalutare il quadro clinico. La tabella di marcia sarà aggiornata quotidianamente in base alle sensazioni del lavoro differenziato che continuerà a svolgere, ma ci vorrà del tempo prima di rivederlo in gruppo. Salterà con certezza la gara contro i granata e, salvo sorprese, anche le due trasferte: quella di Bergamo con l’Atalanta e quella in Norvegia col Bodo/Glimt. Accelerare i tempi sarebbe troppo rischioso considerando anche il derby del 13 aprile, partita in cui i biancocelesti si giocheranno una bella fetta di stagione, e il ritorno dei quarti d’Europa League.

